مصرع طالبة بسبب شدة الرياح

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لفظت طالبة ثانوى أنفاسها الأخيرة بقرية نجير التابعة لمركز دكرنس إثر سقوطها من الدور الخامس بمنزلها بسبب الطقس السيئ.

وردت معلومات للواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس، بسقوط طالبة من الدور الخامس بمنزلها، وتم نقلها إلى المستشفى.

وبالفحص تبين وفاة "آثار عبد الحكيم" طالبة بالصف الثانى الثانوى، حال تواجدها بشرفة منزلها، فدفعتها قوة الرياح بسبب موجة الطقس السيئ فاختل توازنها وسقطت على الأرض.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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