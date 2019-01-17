» المشدد 15 عاما لـ 3 مجرمين بالهرم

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جنايات الجيزة

الهرم

السجن المشدد

3 متهمين

فقع عين نقاش

قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 18، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد نصر، وعضوية المستشارين علاء مرعى وأشرف الهوارى وأحمد زكى المنوفى،بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهم بفقأ عين نقاش وحاولوا قتل طالبين بالهرم.

 وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، أمرت بإحالة القضية رقم 6429 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الهرم، والمتهم فيها كلا من :"م.س" و"ح.ج" و"م.ج"، "هاربين" إلى محكمة الجنايات.

 وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين بتاريخ و24 يناير 2018 بدائرة قسم شرطة الهرم، استعرضوا وآخر مجهول القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليهما "ا.ح"20 سنة طالب، و"م.ن" 24 سنة طالب، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهما وأطلقوا صوبهما عدة أعيرة نارية من أسلحة خرطوش ما كان من شأنه إلقاء الرعب فى نفسهما وتكدير أمنهما وسلامتهما وتعريض حياتهما والمواطنين للخطر.

 وتابعت النيابة فى أمر الإحالة:"شرع المتهمين فى قتل المجنى عليهما عمدا مع سبق الأصرار بسبب خلافات سابقة بينهما، فبيتوا النية أعدوا أسلحتهم وتوجهوا إلى مسكنهما، وأطلقوا صوبهما عدة أعيرة نارية لتحقيق قتلهما إلا أنهما تمكنا من الفرار، وفى أثناء ذلك أحدثوا عاهة مستديمة لنقاش يدعى "ح.ه" 23 سنة، تصادف مروره، ما تسبب فى انفجار فى عينه اليسرى".

 

وكشفت التحريات, أن المتهمين قاموا وآخر مجهول بجريمتهم بسبب وجود خلافات سابقة مع المجنى عليهما الأول والثانى.


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