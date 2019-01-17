الداخلية تطهر البراجيل من أخطر البؤر الإجرامية

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البراجيل

بؤر إجرامية

نجحت مجموعة عمل من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، في السيطرة على بؤرة إجرامية نشط عناصرها في منطقة البراجيل في الجيزة، واتخذوا المنطقة ومناطق مجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم في الاتجار بالمخدرات والأسلحة.

وتمكن رجال الأمن من إسقاط أخطر بؤرة إجرامية بالجيزة، متمركزة في منطقة البراجيل، يتزعمها عاطل سبق اتهامه في عدد من قضايا «سرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري ومخدرات»، ومطلوب التنفيذ عليه في 2 جناية مخدرات بالسجن المؤبد.

كما تمكنت الحملة الموسعة من ضبط 11 قضية اتجار في المخدرات، بإجمالي مضبوطات 890 جرام هيروين بحوزة 10 متهمين من العناصر الإجرامية الخطرة، و6 قطع سلاح ناري (بندقية آلية – «3» خرطوش – طبنجة – فرد محلي) بحوزة «5» متهمين من العناصر الإجرامية الخطرة.

كما تم تنفيذ 156 حكما، 22 منها جناية، و6 أحكام.


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