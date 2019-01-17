تجديد حبس قاتل والده بالسلام

17 يناير 2019 - 04:28 م

أمرت نيابة السلام بتجديد حبس المتهم بقتل والده، واستعجلت التقارير الطبية الخاصة بالقاتل وذلك للكشف عن مدى سلامة قواه العقلية تمهيدا لإحالته إما للجنايات بتهمة القتل أو إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قد كشفت غموض واقعة مقتل مواطن يعمل «منجد» بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان السلام، على يد نجله، وتمكن فريق بحث من ضبطه وإحالته إلى النيابة.

وقال المتهم، في التحقيقات، إنه ارتكب الجريمة بعد رفض والده إعطاءه مبلغاً مالياً لشراء بعض الاحتياجات، مستخدماً سكيناً، وإنه سدد للقتيل عدة طعنات أنهت حياته، وغادر الشقة.



