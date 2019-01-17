الترجي يتعاقد مع مدافع منتخب الجزائر

17 يناير 2019 - 05:26 م

حصل مسئولو الترجي التونسي، على توقيع الجزائري سعيد بلكالام مدافع فريق شبيبة القبائل السابق، بعقد يمتد لموسمين، رغم انتهاء الميركاتو الشتوي في تونس أول أمس.

وجاء التعاقد مع اللاعب الجزائري، بعد انتهاء الميركاتو الشتوي، وفقا للقوانين التي تجيز ذلك في ظل أنه غير مرتبط بأي نادٍ في الفترة الحالية عقب فسخ تعاقده مع شبيبة القبائل.

ويبلغ بلكالام من العمر 30 عامًا، وسبق له أن اللعب لأندية واتفورد الإنجليزي وطرابزون سبور التركي وأورليان الفرنسي.

وبهذا سيكون بلكالام ثالث لاعب جزائري يحمل ألوان الترجي الرياضي التونسي هذه الموسم، بعد الطيب مزياني ويوسف بلايلي، مستفيدا بمعاملة لاعبي شمال أفريقيا كمحليين وفقًا لقرار الاتحاد التونسي لكرة القدم.