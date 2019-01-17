وزير الآثار يلتقي سفير دولة السويد

17 يناير 2019 - 05:34 م

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار السفير يان تسليف Jan Thesleff سفير دولة السويد بالقاهرة، لبحث دعم سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري.

في بداية اللقاء أشاد الدكتور العناني بالعلاقات التي تربط بين الدولتين خاصة في مجال الآثار، حيث ناقشا سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري والحفائر والمتاحف وتبادل الخبرات وتدريب الأثرين.

وأعرب السفير السويدي على حرص بلاده الشديدة على تعزيز أواصر التعاون بين الدولتين وخاصة في مجال العمل الأثري.

ودعا السفير د. خالد العناني لزيارة حفائر البعثة الأثرية السويدية في منطقةً جبل السلسلة والاطلاع على آخر أعمال البعثة بالمنطقة الأثرية حيث حققت العديد من الاكتشافات.



