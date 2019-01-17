العثور على جثة مجهولة الهوية بمياه بحر مويس

17 يناير 2019 - 05:38 م

عثر عدد من أهالي قرية كفر الحصر بالشرقية، منذ قليل، علي جثة لشاب مجهول الهوية ، فى مياه ترعة بحر مويس، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق، برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد بعثور عدد من أهالي قرية كفر الحصر بمركز الزقازيق ، بالعثور علي جثة مجهولة الهوية بمياه بحر مويس بقرية بحر مويس .

علي الفور انتقلت قوة من مباحث مركز الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، ،لمكان البلاغ لحين وصول فريق النيابة العامة للمعاينة.