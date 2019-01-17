17 أبريل.. انطلاق المؤتمر الدولي لكلية إعلام جامعة القاهرة

17 يناير 2019 - 05:38 م

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، المؤتمر العلمي الدولي الخامس والعشرين، في الـ 17 و 18 أبريل المقبل من عام 2019.

ويأتي هذا المؤتمر الدولي، بعنوان «صناعة الإعلام في ظل الفرص والتحديات التكنولوجية والاستثمارية»، وتحت رعاية رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، ورئيس المؤتمر هبة الله السمري القائم بأعمال عميد الكلية، وأمين عام المؤتمر الدكتورة، هويدا مصطفى، وكيل كلية شئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية.

وقالت وكيل شئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، هويدا مصطفى، إن اليوم الأول من المؤتمر، يناقش صناعة الدراما العربية في ظل التنافسية، وأن اليوم الثاني يناقش أيضًا دور رجال الصناعة والتجارة كشركاء في صناعة الإعلام وخدمة البحث العلمي.

وأضافت هويدا، أن المؤتمر يسعى إلى رصد وتحليل وتقييم الأوضاع البحثية والاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية للإعلام العربي والعالمي من خلال عدد من الدراسات الإعلامية يقدمها أكاديميون ومعنيون من مختلف البلدان العربية والأجنبية، بالإضافة إلى التعرف على الفرص والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام وممارسته ومحتواه في ظل التطورات التكنولوجية، فضلاً عن تحديد وتقييم موقع صناعة الإعلام على خريطة الصناعات العالمية في ظل المخاطر والتحديات والفرص الاستثمارية والتكنولوجية.

وأوضحت هويدا، أن محاور المؤتمر تتلخص في مناقشة الفرص والتحديات التي تُواجه التعليم والتدريب الإعلامي في الجامعات بهدف تقديم صناعة إعلامية ناجحة، وكذلك استثمار التكنولوجيا المعاصرة في مجالات التدريس والتعرف على الطرق والمناهج المستحدثة في تدريس الإعلام، خاصةً الإعلام الرقمي في ضوء التطورات العالمية والبحث العلمي في مجال الإعلام.