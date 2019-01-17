وزير العدل يفتتح أعمال التطوير التقني لمحكمة القاهرة الجديدة

17 يناير 2019 - 05:58 م

افتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أعمال التطوير التقني بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجزئياتها والتي تشمل في نطاقها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور لفيف من قضاة مصر الأجلاء.

تتضمن أعمال التطوير التقنى التى تم افتتاحها اليوم عدد ست مكاتب أمامية بمحكمة القاهرة الابتدائية وجزئياتها وعددها خمس جزئيات هى القاهرة الجديدة، والسلام والنهضة، والمطرية، والمرج، ومدينة نصر، والتى تقدم مجموعة من الخدمات تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بداية من رفع الدعاوي حتي الفصل فيها مما يساعد في تحقيق العدالة الناجزة وهو عين ما تنشده الدولة" هذا ما استهل به وزير العدل كلمته خلال وقائع الافتتاح.

كما أكد وزير العدل خلال كلمته أن رؤية الوزارة لا تقتصر علي تسهيل الخدمة ورفع المعاناة عن المواطنين بتزويد المحاكم بالتقنية بل ايضاً تغيير سلوك ومفاهيم كل من المتقاضي والقائمين علي العمل بدور المحاكم، بهدف ان يكون تطوير العنصر البشري مواكبا للتطوير التقني وان هذا التكامل جزء لا يتجزأ من رؤية مصر المستقبلية الشاملة، ويأتي الهدف من انشاء قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل هو بناء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تجمع اكبر عدد ممكن من الاطراف المسئولة عن تحقيق العدالة سواء جهات قضائية او تنفيذية لضمان بيئة تتكامل فيها اعمال تلك الجهات مع بعضها في فترة زمنية قصيرة وتؤدي الي إحداث طفرة في مستوي أداء كافة الأطراف وتقديم خدمات تناسب طموح المتقاضين، وكذلك اعداد برنامج قومي موحد لإجراءات التقاضي لجميع محاكم الجمهورية بأنواعها ودرجاتها لتغيير منظومة التقاضي في مصر وجعلها منظومة مميكنة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات الكترونية لجمهور المتعاملين معها.

هذا وقد اشار الي ابرز ما قامت به وزارة العدل من انجازات في مجال التقنية وتكنولوجيا المعلومات خلال العامين الماضيين منها

اولا التطوير التقني لمحاكم " الجيل الثانى" والتى يبلغ عددها 90 محكمة خلال عامين ونصف من منتصف 2016 حتي نهاية 2018

ثانياً البرنامج الموحد وما يتيحه من تيسير الاجراءات علي المتقاضي بداية من قيد الدعوى مرورا باستخراج الشهادات او المستندات او الاستعلام كل ذلك من خلال شباك واحد لاختصار الوقت، فضلا عن ميكنة محاضر الجلسات ضمانا لصحة ما ورد فيها، وكذلك الاستعلام عن القضايا وما تم فيها من خلال بوابة وزارة العدل بمجرد تحديد المحكمة ورقم القضية وتاريخها ونوعها.

ثالثاً برنامج الخبراء الذى يتيح للقاضي والمتقاضي متابعة القضايا المتداولة امام مصلحة الخبراء من خلال شبكة الانترنت علي بوابة وزارة العدل، وتم نشر البرنامج وتنفيذه في عدد 39 مكتب من اصل 49 مكتب علي مستوي الجمهورية.

رابعاً برنامجي طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وذلك في إطار التعديلات التي وردت علي القوانين الاقتصادية بصدور قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 حرصا من زارة العدل علي تنفيذ استراتيجية الدولة لتحفيز المستثمرين المصريين والاجانب لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ووضع حلول فعلية للمشكلات التي تواجههم.

من جانبها قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مشروع ميكنة المحاكم يُعد أحد ثمار التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارتين، كما يأتي في إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة لتحسين وميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتي تأتى ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ووفقا لتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة في الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلي أن مجمع محاكم القاهرة الجديدة يخدم مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، الشروق، بدر، السلام، المرج، المطرية، القاهرة الجديدة، موضحة أن التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل بشأن تطوير منظومة إجراءات التقاضي يأتي في عدة محاور مثل تطوير البنية التحتية للمحكمة من مكاتب أمامية وقاعات داخلية وتجهيز البنية الفنية بما تشتمله من وسائل الاتصال، الأجهزة والمعدات، البرامج والتطبيقات، وتدريب العاملين على المنظومة.

وأضافت "السعيد" أنه تم الانتهاء من تطوير المكاتب الأمامية والخدمات الخاصة بالتعامل مع الجمهور في 90 محكمة من أصل 408 محكمة على مستوى الجمهورية، كما تم تفعيل عدد 4 خدمات خاصة بالمحاكم وخدمة واحدة للخبراء على موقع بوابة الحكومة المصرية وبوابة وزارة العدل (رول الجلسات، رول الدعوى، الاستعلام عن دعوى، الاستعلام عن حدوث استئناف، الاستعلام عن دعوى في مكاتب الخبراء)، مشيرة إلي أنه سيتم الانتهاء من تطوير عدد 130 محكمة على مستوى الجمهورية بنهاية يونيو القادم.