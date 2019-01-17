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تدشين مبادرة "متميزة ياجيزة بالقيم والرياضة والفنون" بالجيزة

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صرح خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، أنه سوف يقوم بتدشين ؛مبادرة تحت مسمي " متميزة ياجيزة بالقيم والرياضة والفنون"، مؤكدا أنها عبارة  عن مجموعة من الأنشطة الرياضية ومارثون ومسابقات فنية ومسابقات لأجمل إدارة تعليمية وأجمل مدرسة .

أضاف حجازى ، خلال بيان صحفي ،أن المبادرة أيضا تضم مسابقات فى رسم أجمل شعار للمديرية وأجمل إذاعة مدرسية وكرة قدم وأشياء كثيرة فى هذا الاتجاه ، موضحا أنه بعد الانتهاء سوف يقوم بتكريم أجمل مدرسة وأيضا الفريق الفائز بكل مسابقة بالتعاون مع جميع أقسام التوجيه بالمديرية والإدارات التعليمية .

وأوضح حجازى ، أن المبادرة ستنفذ خلال الأيام المقبلة بعد وضع الخطة النهائية التى ستنفذ بها المبادرة على جميع الإدارات التعليمية ، والتى تهدف الى مشاركة الطلاب فى العمل التعاوني وتنمية مواهبهم وقدراتهم فى كافة المجالات .


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