تدشين مبادرة "متميزة ياجيزة بالقيم والرياضة والفنون" بالجيزة

17 يناير 2019 - 06:04 م

صرح خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، أنه سوف يقوم بتدشين ؛مبادرة تحت مسمي " متميزة ياجيزة بالقيم والرياضة والفنون"، مؤكدا أنها عبارة عن مجموعة من الأنشطة الرياضية ومارثون ومسابقات فنية ومسابقات لأجمل إدارة تعليمية وأجمل مدرسة .

أضاف حجازى ، خلال بيان صحفي ،أن المبادرة أيضا تضم مسابقات فى رسم أجمل شعار للمديرية وأجمل إذاعة مدرسية وكرة قدم وأشياء كثيرة فى هذا الاتجاه ، موضحا أنه بعد الانتهاء سوف يقوم بتكريم أجمل مدرسة وأيضا الفريق الفائز بكل مسابقة بالتعاون مع جميع أقسام التوجيه بالمديرية والإدارات التعليمية .

وأوضح حجازى ، أن المبادرة ستنفذ خلال الأيام المقبلة بعد وضع الخطة النهائية التى ستنفذ بها المبادرة على جميع الإدارات التعليمية ، والتى تهدف الى مشاركة الطلاب فى العمل التعاوني وتنمية مواهبهم وقدراتهم فى كافة المجالات .