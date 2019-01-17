مراد وهبة: هذه علاقة «عبدالناصر» و«السادات» بالإخوان

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الحياة السياسية

ارشفية _الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
ارشفية _الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

حسن عاشور

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قال المفكر والفيلسوف الكبير مراد وهبة  إن "الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يطبق فكر الإخوان في التعليم حتى 1970 كما وعد مرشد الجماعة الهضيبي".

وتابع في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: "شمس بدران، وزير الحربية، اتصل بعبد الناصر وقال له سأقيلك من منصبك لرغبتك في التحكم في ترقية الضباط العظام".

وأكد أن "عبد الناصر لم يكن يحكم مصر منذ 1963، وهو لم يكن ديكتاتورًا كما يروج عنه"، مؤكدًا أن "الحكام الفعلين لمصر وقتها كانا عبد الحكيم عامر وشمس بدران".

وأضاف إن "الرئيس الراحل أنور السادات قاد مشروعًا دوليًا لحكم الإخوان في العالم، وصولًا إلى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما".

وتابع : "السادات كان يسعى لمشروع دولي وهو تهيئة العالم لحكم الإخوان، بالإضافة لكيسنجر، وهذا كان نتيجته وصول أوباما إلى السلطة".

وأوضح أن "السادات أحيا الأصولية الإسلامية، وكان غرضه ضرب الشيوعية، وبعد تحقيق الوظيفة طالبوا بإنشاء الخلافة الإسلامية، ولكنه رفضه، مما أدى إلى اغتياله في النهاية"، مشيرًا إلى أن "رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، تم اغتياله لرفضه المادة الثانية من الدستور الخاصة بالإسلام".

وتابع أن "ديكتاتورية الرئيس الراحل عبد الناصر وهمًا، وعمل تنظيم سري سماه الطليعة، ومجلة الطليعة، وهل سمعت عن رئيس دولة ديكتاتور يعمل مجلة"، موضحًا أن "المجلة لم يكن عليها رقيبًا بأوامر عبد الناصر".


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