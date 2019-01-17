مفكر مصري يطالب بإلغاء تدريس مواد دينية في المدارس

17 يناير 2019 - 06:24 م

قال المفكر والفيلسوف الكبير مراد وهبة إن "العالم الإسلامي يعيش حتى الآن على فكر ابن تيمية الذي نشأ في القرن الـ13 وكفر الجميع، وتبعهم الوهابية في الـ18 والإخوان في القرن العشرين"، حسب قوله.

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN »، أن "ابن رشد كان يريد جعل الفلسفة لها شرعية دينية، لأنها كانت مضطهدة بسبب أبو حامد الغزالي، وكان يريد إيجاد علاقة توافقية بين الدين والفلسفة".

وتابع أن "السلطة الدينية لديها تحدي كبير أن تشتغل بالفلسفة لإنقاذ الموقف"، مؤكدًا:"أرفض تدريس المواد الدينية في المدارس، لأنه ليس لها مبرر، وعلينا الزيادة في تدريس الفلسفة"



