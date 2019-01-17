» البرلمان العربي يطرح رؤيته تجاه قضايا التنمية المستدامة

شارك البرلمان العربي اليوم مُمثلاً بمعالي النائبين عبد العزيز القطي وعبداللطيف بن يعقوب بالاجتماع رفيع المستوى لبرلمانات الدول الأعضاء في حوار غرب المتوسط (5+5)، والذي تنظمه الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في مالطا، وناقش الاجتماع مواضيع التنمية المستدامة والهجرة والشباب.
وطرح وفد البرلمان العربي رؤية البرلمان تجاه القضايا المطروحة خاصة مايتعلق بخطط التنمية المستدامة فى الدول العربية أو مايتعلق بقضايا الشباب والهجرة .
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