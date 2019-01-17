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إصابة 14 شخصًا إثر تصادم سيارتين بالبحيرة

قضايا وحوادث

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ارشيفية

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تصادم سيارتين

اصابة 14 شخص

أصيب 14 شخصًا، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، على طريق مصر إسكندرية الزراعي، بالقرب من نزلة كوبري كفر الدوار، إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة الملاكي، التي قطعت الطريق وتعدت الحاجز الخرساني واصطدمت بالسيارة الأخرى الميكروباص.

 تم نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة في كفر الدوار، لتلقي العلاج، عدا مصاب نُقل إلى مستشفى دمنهور التعليمي لخطورة حالته.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بتصادم سيارتين على طريق مصر إسكندرية الزراعي، بالقرب من قرية بردلة بدائرة المركز.

انتقل على الفور رجال المباحث في مركز الشرطة وقوات الحماية المدنية و5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث بالطريق المشار إليه، وتبين انفجار الإطار الأمامي للسيارة الملاكي التي قطعت الطريق وتعدت الحاجز الخرساني واصطدمت بالسيارة الأخرى الميكروباص.

وأسفر الحادث عن إصابة كلّ من "محمد.ا.ع.م"، و"سالم.ع.ع"، و"محمد.ز.ح"، "أشرف.ع.ع"، و"أحمد.م.م"، و"علي.ح.م"، و"دنيا.ي.ا"، و"صالح.م.ع"، و"إبراهيم.ر.م"، و"سهام.ا.م"، و"عصام.ح.م"، و"زيزي.م.ع"، و"منار.ع.ا"، و"أحمد.ج.م"، من مستقلي السيارتين.

جارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.


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