البرلمان العربي يشارك في مؤتمر "تجارب المصالحات الوطنية وبناء السلام"

17 يناير 2019 - 07:05 م

شارك البرلمان العربي ممثلاً بالنائب حسن طاهر البرغوثي نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية السياسية والأمن القومي، والنائب مسلم بن على المعشني، في مؤتمر "تجارب المصالحات الوطنية وبناء السلام"، والذي ينظمه مجلس المستشارين بالمملكة المغربية يومي 17 ـ 18 يناير 2019م في مدينة الرباط.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - التي ألقاها نيابةً عنه النائب حسن طاهر البرغوثي – على أهمية المصالحات الوطنية في ظل التحديات الجسيمة التي تستوجب حلولاً تساهم في الحد من الصراعات الدامية والتصدي للاعتداءات الآثمة على سيادة الدول العربية واستهداف قادتها والنيل من مكانتها وأمن وسلامة مجتمعاتها، وأن المصالحات أصبحت ضرورةً ملحة، سواءاً على المستوى الوطني أو على مستوى العلاقات بين الدول العربية، وتحتاج إلى مزيدٍ من تكريسِ لغة الحوارِ في العلاقات العربية العربية، وتوظيف الدبلوماسية العربية الرسمية والشعبية لتصفية الأجواء، واتخاذ مواقف عملية لإنهاء المشكلات القائمة.

كما أشار رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى أن المصالحات هي الحل الأنجع لإنهاء النزاعات والانقسامات داخل المجتمعات العربية وبين الدول العربية، وهي السبيل الأوحد لمنع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في الدول العربية، والتصدي للأخطار التى تحيق بالأمة العربية وتستهدفها وجودياً وحضارياً وثقافياً، مشدداً على أن تهيئة المناخ المناسب للمصالحات يُعد ضرورةً حتميةً لتطبيقها على أرض الواقع، وهذا يستوجب قيام وسائل الإعلام العربية بدورها المسؤول والبناء في إشاعة ثقافة المصالحة وحل الأزمات ونبذ الإنقسامات والفوضى، وعدم السماح بترويج خطاب الكراهية أو المساس بالقيادات والأنظمة العربية.

وجدد رئيس البرلمان العربي في كلمته دعم البرلمان العربي للمصالحات داخل المجتمعات العربية والمصالحات بين الدولِ العربية، وإن البرلمان العربي يعمل إنطلاقاً من استشعاره للمخاطرِ التي تمر بها بعض المجتمعات والدول العربية إلى إعداد قانون عربي استرشادي للمصالحات الوطنية.