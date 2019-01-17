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الجيزة تكرم 10 من أوائل الموظفين بالدورات التدريبية

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الجيزة
الجيزة

حسن عاشور

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كرمت محافظة الجيزة 10 من أوائل المتدربين من موظفى المحافظة والذين تلقوا خططًا تدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة .

وأكد اللواء محمد رأفت السكرتير العام لمحافظة الجيزة إن التكريم جاء تحفيزًا من المحافظة لهم على حرصهم في تلقى الدورات التدريبية لتطوير أدائهم فى العمل وحصولهم على المركز الأول فى الدورات التدريبية .

وأشار إلى أن المحافظة تتعاون مع وزارة التنمية المحلية فى تنفيذ خطط تطوير القدرات الوظيفية للعاملين بالوحدات المحلية بالمحافظة وذلك ضمن الخطط التى تنفذها الوزارة فى تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوحدات المحلية على مستوى المحافظات .

وأشار السكرتير العام إن إجمالي عدد الموظفين الذين تلقوا الدورات التدريبية يصل الى 74 متدرب بكافة قطاعات المحافظة مشيراً إلى أنه سيتم تدريب العاملين دورياً لتطوير قدراتهم فى العمل .

جاء ذلك عقب حفل التكريم الذى حضره اللواء محمد رأفت السكرتير العام والدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ .

حيث أكد السكرتير العام انه فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فإن المحافظة تسعى لتطوير قدرات العاملين وتكوين قيادات مستقبلية على كفاءة عالية فى الإدارة المحلية .

ويذكر ان العاملين الذين تم تكريمهم لحصولهم على المركز الأول فى دوراتهم التدريبية هم رندا جلال بادرة السياحة ومحمد سعيد من الديوان العام وسارة عبد الفتاح وفاطمة حسين من جهاز شبكات المرافق وهانى محمد عبد القوى نائب رئيس مشروع المحاجر واللواء حسين لبيب رئيس مدينة البدرشين وامنيه سيف من الديوان العام ومحمود عبد الكريم موظف بمركز ومدينة كرداسة ومجدى عبد الرحمن من مركز ومدينة العياط.

 



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