أوكرانيا تطلب مساعدة غوتيريش في إطلاق بحارة تحتجزهم موسكو

17 يناير 2019 - 10:20 م

طلبت أوكرانيا، الخميس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "المساعدة في إطلاق سراح 24 بحارا تحتجزهم موسكو، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.



جاء ذلك في رسالة بعثها السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة "فولدمير يولشينكو"، واطلعت عليها الأناضول.



وفي 25 نوفمبر الماضي، أطلقت القوات الروسية النار على 3 سفن أوكرانية، واحتجزتها مع طواقمها في مضيق كيرتش، قبالة شبه جزيرة القرم، بزعم انتهاكها المياه الروسية.



وقال السفير الأوكراني، في رسالته، "تطلب أوكرانيا من الاتحاد الروسي، احترام حقوق 24 بحارا أوكرانيا ألقي القبض عليهم في البحر الأسود، في 25 نوفمبر 2018".



وأضاف أن "هؤلاء الأفراد يتمتعون بوضعية أسرى الحرب طبقا للقانون الدولي الإنساني".



وأردف قائلا "إن محاكمة هؤلاء البحارة تتناقض مع القانون الدولي كما أن سماع أقوالهم في قاعة مغلقة يعد دليلا واضحا على تواطئ الكرملين في هذه المحاكمة الهزلية".



والثلاثاء، قررت محكمة "ليفورتوفسكي"، التي عقدت بموسكو، في جلسة مغلقة، تمديد حبس البحارة الأوكرانيين المعتقلين، حتى 24 أبريل/نيسان المقبل، لعبورهم الحدود الروسية بصورة غير شرعية.



يشار أن كييف مرارًا انتهاك مياه روسيا الإقليمية في مضيق "كيرتش"، الواصل بين بحري "آزوف" و"الأسود"، فيما استنكر المجتمع الدولي، وخصوصًا حلف شمال الأطلسي خطوة موسكو، وطالبها بالتوقف عن "استفزازات" من شأنها التسبب بتصعيد عسكري في المنطقة.

