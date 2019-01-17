  • الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:25 ص
بحث متقدم
الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: كارثة كبرى ستحدث بعد 3 سنوات

فواتير الكهرباء

"الكهرباء" تكشف: هذا هو مصير أموال جمع القمامة

مصطفى الفقي

عمر سليمان كان كاتم أسرار مبارك بهذا الأمر الهام

الدول الأعضاء

بعضوية إسرائيل.. مكاسب مصر من «منتدى شرق غاز المتوسط»

أرشيفية

أزمة جديدة في أسعار الطماطم.. والسر «023»

علما قطر والإمارات

بيان إماراتي عاجل بسبب جملة «مفاجئة» قالها معلق قطري

القمة العربية

لهذه الأسباب.. زعماء العرب لن يحضروا «قمة بيروت»

سيارات (أرشيفية)

كيف تشتري سيارة أوروبية "زيرو جمارك"؟

عمرو سليم خلال حديثه للمصريون

«الإخوان» الأسوأ.. وندمت على حكم «مبارك»

الفتاة السعودية رهف القنون

بالخمر والمخدرات ولحم الخنزير.. الفتاة السعودية تعلن تحررها

أوكرانيا تطلب مساعدة غوتيريش في إطلاق بحارة تحتجزهم موسكو

عرب وعالم

أوكرانيا
أوكرانيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مجلس الأمن يصوت بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

#

صاروخ باليستى يقتل 15 حوثيًا بالخطأ فى صعدة

#

"الاستثمار القومى" يرشح 9 شركات للمرحلة الثانية من الطروحات

#

شاهد.. الكشف على 13 ألف مواطن بالمجان خلال نوفمبر

طلبت أوكرانيا، الخميس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "المساعدة في إطلاق سراح 24 بحارا تحتجزهم موسكو، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
جاء ذلك في رسالة بعثها السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة "فولدمير يولشينكو"، واطلعت عليها الأناضول.
وفي 25 نوفمبر الماضي، أطلقت القوات الروسية النار على 3 سفن أوكرانية، واحتجزتها مع طواقمها في مضيق كيرتش، قبالة شبه جزيرة القرم، بزعم انتهاكها المياه الروسية.
وقال السفير الأوكراني، في رسالته، "تطلب أوكرانيا من الاتحاد الروسي، احترام حقوق 24 بحارا أوكرانيا ألقي القبض عليهم في البحر الأسود، في 25 نوفمبر 2018".
وأضاف أن "هؤلاء الأفراد يتمتعون بوضعية أسرى الحرب طبقا للقانون الدولي الإنساني".
وأردف قائلا "إن محاكمة هؤلاء البحارة تتناقض مع القانون الدولي كما أن سماع أقوالهم في قاعة مغلقة يعد دليلا واضحا على تواطئ الكرملين في هذه المحاكمة الهزلية".
والثلاثاء، قررت محكمة "ليفورتوفسكي"، التي عقدت بموسكو، في جلسة مغلقة، تمديد حبس البحارة الأوكرانيين المعتقلين، حتى 24 أبريل/نيسان المقبل، لعبورهم الحدود الروسية بصورة غير شرعية.
يشار أن كييف مرارًا انتهاك مياه روسيا الإقليمية في مضيق "كيرتش"، الواصل بين بحري "آزوف" و"الأسود"، فيما استنكر المجتمع الدولي، وخصوصًا حلف شمال الأطلسي خطوة موسكو، وطالبها بالتوقف عن "استفزازات" من شأنها التسبب بتصعيد عسكري في المنطقة.
ومنذ 2014، تشهد العلاقات بين البلدين الجارين توترًا كبيرًا، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم جنوبي أوكرانيا، إلى أراضيها من خلال استفتاء غير قانوني، ودعم مسلحين انفصاليين شرقي البلاد. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يمنع جولة خارجية لرئيسة مجلس النواب
» تعليق ناري لـ"بوتين" على تأسيس جيش كوسوفو
» بريطانيا تستدعي الاحتياط استعدادا لـ"بريكست" دون اتفاق
» جزيرة صقلية تعرض منازل للبيع بسعر لا يصدق
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي
» الرئاسة: ما أنجزناه يتم في 25 عامًا
» «رويترز»: مقتل شخصين في احتجاجات بالخرطوم
» حبس مستريح استولى على 107 ملايين جنيه
» مفكر مصري يطالب بإلغاء تدريس مواد دينية في المدارس
» مصرع شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بأسيوط
» «مورينيو» يتحدث عن الأفضل بين «ميسي» و«رونالدو»

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي