» جزيرة صقلية تعرض منازل للبيع بسعر لا يصدق

17 يناير 2019 - 10:30 م

أعلنت بلدة في جزيرة صقلية الإيطالية، الخميس، عن عرضها منازل مهجورة للبيع بـيورو واحد فقط.



جاء ذلك على لسان "جوزيبي كاتشوبو" نائب رئيس بلدية بلدة "سامبوكا" شمالي جزيرة صقلية، في تصريح صحفي.



وأشار كاتشوبو إلى أن عدد سكان البلدة يبلغ 6 آلاف نسمة، هاجر غالبيتهم إلى المدن الكبيرة، فباتت العديد من منازل البلدة مهجورة وشبه مدمرة.



وأضاف أن "البلدية عرضت جميع البيوت القديمة للبيع بيورو واحد".



غير أن كاتشوبو أكد أن للبلدية شرط واحد مقابل بيع المنزل الواحد بيورو واحد، وهو إنفاق المشتري على البيت الذي سيشتريه 17 ألف يورو على الأقل لترميمه خلال 3 أعوام.



وأوضح أن الزبون ملزم على رهن 5 آلاف يورو لدى البلدية، يستردها حين يفي بالشرط (إنفاق 17 ألف يورو).



ولفت نائب رئيس البلدية إلى أن بعض المنازل المعروضة للبيع مطلة على البحر، وتتراوح مساحتها بين 40 و150 متر مربع.



يشار أن سكان القرى والبلدات الصغيرة في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا ودول مطلة على البحر المتوسط، يغادرون قراهم وبلداتهم ويهاجرون للمدن.

