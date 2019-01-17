مقتل شخصين في احتجاجات بالعاصمة السودانية

17 يناير 2019 - 10:40 م

أعلنت لجنة "أطباء السودان المركزية"، الخميس، مقتل شخصين، أحدهما طبيب والآخر طفل، خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم.



وقالت اللجنة (مستقلة)، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "الطفل يدعى محمد عبيد، لم يبلغ بعد الـ 18 من عمره".



وأوضحت أن "الطفل والطبيب توفيا نتيجة إصابتهما كل على حدة بطلق ناري في الرأس".



كما أعلنت إصابة خمسة أشخاص نتيجة للرصاص الحي، و3 إصابات أخرى بالرصاص المطاطي".



وقالت اللجنة، وفقاً للبيان، إنها تعمل على إحصاء الإصابات التي وصفتها بـ"الخطيرة".



وفي وقت سابق الخميس، تجددت الاحتجاجات، في الخرطوم وعدة مدن، شملت القضارف (شرق) الديوم (جنوب) للمطالبة بإسقاط النظام وتنحي الرئيس عمر البشير، وفق شهود عيان.



وذكر تجمع المهنيين السودانيين (مستقل)، عبر صحفته على "فيسبوك"، أن تظاهرات اندلعت في مدن الأبيض (جنوب)، وعطبرة (شمال)، ورفاعة (وسط)، والقضارف وبورتسودان (شرق)، والجنينة (غرب)، وسنار (جنوب شرق).



وأفاد شهود عيان، أن عشرات من المحتجين خرجوا في مدينة القضارف، مطالبين بإسقاط النظام.



وفرَّقت الشرطة الخميس، احتجاجات متوجهة إلى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب البشير بالتنحي.

