» ترامب يمنع جولة خارجية لرئيسة مجلس النواب

17 يناير 2019 - 11:10 م

أرجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، جولة مقررة لرئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى كل من مصر وأفغانستان وبلجيكا، على خلفية الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.



جاء ذلك في رسالة بعث بها ترامب إلى بيلوسي، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وكتب ترامب، في رسالته يقول: "بسبب الإغلاق، يؤسفني إبلاغكم بأن رحلتك إلى بروكسل ومصر وأفغانستان تم تأجيلها".



وأضاف: "سنقوم بإعادة جدولة هذه الرحلة، التي تستغرق 7 أيام، عندما ينتهي الإغلاق".



ولم يتضح على الفور ما كان يشير إليه ترامب بشأن تلك الجولة؛ حيث لم تعلن بيلوسي، بعد عن رحلتها إلى تلك الدول، أو ما إن كان الرئيس الأمريكي يملك سلطة منع ديمقراطي في ولاية كاليفورنيا من السفر إلى الخارج على متن الطائرات الحكومية.



ووفق المصدر نفسه، فإن البيت الأبيض كشف عن خطوة ترامب، بعد يوم من بعث بيلوسي، برسالة إلى ترامب، تقترح فيها إعادة جدولة خطابه عن "حالة الاتحاد" السنوي، أمام الكونغرس بغرفتيه، المزمع عقده في وقت لاحق من يناير/كانون الثاني الجاري، إلى أن يتم حل إغلاق الحكومة.



ودخل الإغلاق الجزئي أسبوعه الثالث، بعد فشل البيت الأبيض والكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، مع إصرار ترامب، على تضمين تكاليف إنشاء جدار على حدود بلاده مع المكسيك.



ويطالب ترامب، بإضافة 5 مليارات دولار إلى مشروع الموازنة لتمويل بناء الجدار، فيما يعارض الديمقراطيون ذلك.

