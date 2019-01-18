» ارتفاع معدلات التضخم إلى 72.94 بالمائة

18 يناير 2019 - 12:10 ص

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الخميس، ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى 72.94 بالمائة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة بـ 68.93 بالمائة في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له.



ووفق وكالة الأنباء السودانية، سجل متوسط التغير الشهري للعام 2018 معدلاً بلغ 4.84%، ويعتبر ذلك أعلى معدل سجله يناير/ كانون الأول الماضي 24.85% وأدناه سجله أكتوبر/ تشرين الأول 0.68 مقارنة بمتوسط التغير الشهري للعام 2017 والذي بلغ 1.89%.



وسجل متوسط التغير الشهري لمجموعة الأغذية والمشروبات للعام 2018 معدلاً بلغ 5.45%.



وأعلن الجهاز (حكومي) ارتفاع معدل التضخم في المناطق الحضرية بنسبة 68.25 % في ديسمبر الماضي، بينما كان 62.67% في الشهر السابق له.



ووفقاً لذات المصدر سجلت 11 ولاية من أصل 18 ارتفاعا في معدل التضخم خلال ديسمبر.



وفي وقت سابق الخميس، أصدر مجلس الوزراء السوداني، قراراً بزيادة أجور العاملين في الدولة.



وأجاز المجلس اتفاقا يقضي بزيادة أجور العاملين بالدولة وقعه اتحاد عام نقابات عمال السودان ووزارة المالية بواقع 500 جنيها (10.5 دولارات) كحد أدنى، و2500 جنيها كحد أعلى (52.6 دولارا) شهريا.



ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيها (قرابة 9 دولارات) ولم تتم زيادته منذ 2013.



ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة، وأسفرت عن سقوط 24 قتيلًا، وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.

