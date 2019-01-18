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برشلونة يجتاز ليفانتي ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

الرياضة

برشلونة
برشلونة

المصريون ووكالات

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انتزع فريق برشلونة، الخميس، بطاقة العبور إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وتغلب برشلونة على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف نظيفة في إياب دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة.
وجاء تأهل برشلونة لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بهزيمته بهدف لهدفين.
دخل برشلونة اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل، في الوقت الذي مال فيه أداء ليفانتي للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
وجاءت الدقيقة 30 لتشهد معها هدف التقدم لبرشلونة عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي، وبعدها بدقيقة أضاف الهدف الثاني له ولفريقه ليخرج الفريق الكتالوني متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.
وفي الوقت الذي بحث فيه ليفانتي عن فرصة تسجيل هدف، جاء الهدف الثالث لبرشلونة عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 54.
بهذا الهدف، وصل ميسي إلى الهدف رقم 50 له في مسابقة كأس ملك إسبانيا مع برشلونة.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين لتنتهي المواجهة بفوز برشلونة باللقاء. 

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