» أسرار وفاة عالم مصرى بجرثومة قاتلة داخل معمله

18 يناير 2019 - 01:30 ص

كشف الإعلامى محمد غانم تفاصيل جديدة عن وفاة الباحث المصرى أحمد ابراهيم داخل معملة بمركز البحوث الزراعية ، بسبب جرثومة قاتلة تعرض لها أثناء عمله بمعمل بحوث الأراضى والمياه.

وقال "غانم"، خلال برنامجه "الجدعان" عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، إن الجرثومة القاتلة مازالت مجهولة المصدر وأنها سيطرت على الجهاز التنفسى للراحل وأودت بحياته خلال 6 أشهر عقب تدميرها المناعة الطبيعية لجسده.



وأشار "غانم" إلى أن إجراءات التحقيق فى الواقعة مازالت غامضة، مشيراً إلى خطورة تلوث معامل مركز بحوث الأراضى والمياه وإصابة أسرته وزملاؤه والمقربين منه بذات الجرثومة القاتلة.

