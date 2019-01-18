نصيحة هامة من الأرصاد للمواطنين

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نصح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية،المواطنين باستغلال تحسن الطقس خلال الأسبوع المقبل ، والخروج للتنزه ، مشيرا الى ان الطقس لن يشهد أي ظواهر جوية خطيرة.

وحذر "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "طلب إحاطة" على قناة "الحدث اليوم" قائدي السيارات من الشبورة المائية في الصباح الباكر.

وأشار الى أن طقس اليوم الجمعة سيكون مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الانحاء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 07 16

شبين الكوم 07 17

طنطا 07 17

دمنهور 07 16

الإسكندرية 09 16

بلطيم 09 17

مطروح 08 16

السلوم 05 14

سيوة 07 15

بورسعيد 08 16

دمياط 08 16

الزقازيق 07 16

الإسماعيلية 07 17

السويس 08 17

العريش 06 16

رفح 06 16

رأس سدر 13 17

نخل 05 14

نويبع 13 18

طابا 07 14

كاترين 01 11

الطور 08 18

شرم الشيخ 13 20

الغردقة 09 20

مرسى علم 11 19

الفيوم 06 16

بني سويف 06 16

المنيا 07 16

أسيوط 05 17

سوهاج 05 17

قنا 06 17

الأقصر 05 18

أسوان 07 19

أبوسمبل 07 18

الوادي الجديد 02 17

شلاتين 12 21

أبو رماد 12 21

راس حدربة 13 28

حلايب 14 19


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