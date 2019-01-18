حقيقة قوائم صلاة الجمعة بمسجد الفتاح العليم

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ضوئية لكشوف زعم البعض انها تحمل اسماء المقبولين لصلاة الجمعة في مسجد "الفتاح العليم" بالعاصمة الادارية، فيما علقت وزارة الاوقاف على الامر ، نافية صحة ما يتردد بالقول:" لايوجد اي ترتيبات للصلاة التي يكون بها كبار رجال الدولة وما يتردد غير صحيح".

وقال الدكتور جابر طايع المتحدث باسم وزارة الاوقاف في تصريحات صحفية، إن الوزارة ليس لها اي دور فى الترتيب لصلاة الجمعة بمسجد "الفتاح العليم" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليست مسئولة عن تجهيز أي كشوفات كما يتردد .

وأكد طايع: " انه لا توجد ترتيبات للصلاة التي يكون فيها كبار رجال الدولة، على عكس ما يتم تداوله من أنباء عن هذه الترتيبات في كل صلاة، وآخرها ما تردد من ترتيبات للصلاة في مسجد "الفتاح العليم".


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