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العمر الحقيقي للفنانة رانيا يوسف

شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة من حمام السباحة

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شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة من حمام السباحة

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العمر الحقيقي للفنانة رانيا يوسف
رانيا يوسف

محمد الخرو

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الشتاء

رانيا يوسف

البرودة

حمام سباحة

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جريئة لها من حمام السباحة، تصدرت من خلالها قائمة الأكثر تداولا وتعليقا علي تويتر، بعد تدشين هاشتاج رانيا_يوسف.

الصورة تسببت في  إحداث حالة من الجدل بين الجمهور، حيث تفاعل معها رواد تويتر وتبادلوا الآراء المختلفة، حول إطلالات رانيا يوسف خلال الفترة الأخيرة.

حالة من الجدل الواسع، أثارتها الفنانة رانيا يوسف بعدما تحدت الطقس وبرودة الشتاء ونشرت "فوتوسيشن" داخل حمام السباحة، وكتبت تعليقا "هوه ده التحدى الحقيقى، تحدى البرد".

ومؤخرًا فوجئ دفاع الفنانة رانيا يوسف، في قضية فستانها المثير، بحذف قضيتها من جدول الجنح المنظورة أمام محكمة الأزبكية، رغم تحديد موعد الجلسة سابقًا.
شاهد..



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