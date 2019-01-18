» سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

18 يناير 2019 - 10:15 ص

ظهرت سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهدت حركة السير فى ميدان التحرير سيولة مرورية ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق لتيسير الحركة المرورية فى الصباح.