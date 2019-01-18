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طعن ادراج أبو الفتوح ونجله وآخرين على قوائم الإرهاب

قضايا وحوادث

عبد المنعم ابو الفتوح
ابو الفتوح

شيماء السيد

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عبد المنعم أبو الفتوح

جماعات ارهابية

قوائم الإرهابيين

طعن ابو الفتوح

تنظر غدا السبت محكمة النقض  طعون إدراج عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله و 6 آخرين  من عناصر جماعة الإخوان على قوائم الإرهابيين.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار،  أصدرت قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القويةو آخرين، فى قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، أكدت ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

أسندت نيابة أمن الدولة العليا  فى تحقيقاتها  للمتهمين اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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