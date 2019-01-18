» الاجتماع الفني لمباراة الإياب بين الزمالك وطنجة

18 يناير 2019 - 10:23 ص

يعقد مساء اليوم الجمعة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك واتحاد طنجة المغربي، في إياب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية قبل اللقاء الذي سيجمع الفريقان غدا السبت على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع.

ويتحدث "جروس" عن أهمية المباراة، فى ظل سعيه لمواصلة الانتصارات التى يحققها الفريق مؤخرًا بحثا عن الصعود للأدوار المقبلة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الزمالك واتحاد طنجة على ملعب ابن بطوطة بالمغرب انتهى بالتعادل السلبي، ويبحث الفريق الأبيض في مباراة الغد عن تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لمرحة المجموعات بالبطولة الأفريقية.