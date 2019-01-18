خطة لتركيب عدادات "سمارت" بالوحدات السكنية والمؤسسات الحكومية

18 يناير 2019 - 10:25 ص

قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء إن هناك خطة لإصلاح منظومة توزيع العدادات تتضمن وجود "عدادات سمارت" تستطيع أن تقرأ العداد من مركز تحكم وليس النزول للمنازل والوحدات السكنية وغيرها، وسيتم تطبيق ذلك بدءا من المؤسسات الحكومية.

وأضاف الوزيرخلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالأمس برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن الوزارة تعمل على معالجة أي خلل موجود وليس معنى ذلك أننا سننجح في كل حاجة في يوم وليلة، نحن نعمل بجدية شديدة لنصلح هذه المنظومة .

وتابع شاكر أن رسوم النظافة التي يتم تحصيلها على فواتير الكهرباء ستوجه مباشرة إلى المحليات بمجرد تحصيلها، ولن يتم خصم منها أي مبالغ، قائلا: “الفلوس تدفع مباشرة للشركات، وهناك شركتان خلال الفترة الماضية لم يسددوا اللي عليهم وتم الانتهاء من كل شيء مؤخرا، ومن بكرة يكونوا مخلصين، وبعتذر عن أي تأخير في سداد هذه الرسوم ، لأول مرة فى عام 2014 قولنا أسعار الكهرباء في خمس سنين، وهناك شفافية، ولازم نحسن الخدمة ".

وأكد الوزير على ضرورة أن تكون هناك استدامة فى تحصيل التكلفة الحقيقية لسعة الطاقة الكهربائية، متابعا: “بالنسبة للعدادات الكودية، قولنا للناس قدموا، وفيه ناس قدمت بالفعل وعملنا مقايسات، وهناك ناس لم تدفع، وبالنسبة للمنظومة ككل هناك تراكمات تقصير من الشركات والوزارة ونعمل على الإصلاح”، لافتا إلى أن انجلترا منذ 10 سنوات نجحت فى تجربة العداد السمارت.

جاء ذلك خلال متابعة ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، ونائب وزير المالية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز المخلفات الصلبة.