» استخدام كاميرات لكشف الأشخاص غير المشجعين بالمباريات

18 يناير 2019 - 10:37 ص

قال خالد هاشم، رئيس شركة هانيويل مصر، إن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الملاعب تخدم تنظيم دخول وخروج الجماهير للملاعب.



وأضاف "هاشم" في حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "مساء دي إم سي" ، أنه توجد كاميرات تستخدم في تحديد أوجه الأشخاص المخالفين من المشجعين في المباريات.



و أشار إلي أن البنية التحتية للملاعب يجب أن تكون متصلة بالإنترنت لمشاركة البيانات للجمهور .