إجراءات صارمة من "مدبولي" بشأن "بشاير الخير"

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رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

محافظ الإسكندرية

بشاير الخير

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكـان والمـرافق والمجتمعـات العمـرانية، خلال اجتماع حضره وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية، ومدير جمعية الأورمان،  ورئيس قطاع الشئون المالية للمديريات بوزارة التضامن، على أن يكون التعاقد في "بشاير الخير 3"، بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية بضوابط حاسمة تضمن وصول الوحدات السكنية المدعومة من الدولة لمستحقيها، وعدم المتاجرة بها.

 وأضاف: أن التعاقد يجب أن يضمن الحفاظ على هذه الاستثمارات التي أنفقتها الدولة في هذه المشروعات، والحفاظ على الأثاث الذي وفرته الدولة للمستحقين، وعدم تغيير نشاط الوحدة، لافتا إلى أن اتخاذ الإجراءات جاء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة أن يكون هناك عقد نموذجي موحد لكل مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، مع التأكيد على إزالة أي منطقة غير آمنة يتم نقل أهلها إلى الوحدات السكنية الجديدة على الفور، حتى لا تتكرر هذه الظواهر مرة أخرى، كما تم التأكيد على أهمية إدارة المناطق التي يتم تطويرها بأعلى كفاءة، والاهتمام بأعمال الصيانة، وكذا التشديد على رؤساء الأحياء بالمرور بصورة دورية لمنع أي مخالفة، والتعامل معها إن حدثت على الفور.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التزام السكان بعدم تغيير أى شيء فى وحداتهم السكنية يؤثر على المظهر الحضارى للمشروع، سواء بغلق البلكونة، أو أي شباك،  أو خلافه، حتى لا يتم تشويه المشروع، مع أهمية المتابعة الدورية لأعمال التسكين بالمشروع، متابعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكـان والمـرافق والمجتمعـات العمـرانية والانتظام في سداد الإيجار، وكذا سداد مستحقات الدولة عن المرافق، وإعداد تقرير شهري بنتائج هذه المتابعة، مع استكمال تركيب العدادات مسبقة الدفع لتوفير الخدمة في إطارٍ من ضمان حق الدولة.


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