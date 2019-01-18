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تفاصيل انتحار شاب في الدقهلية بسبب أزمة مالية

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انتحار شاب

انتحار شاب فى الدقهلية

انتحار شاب لمروره بازمة مالية

أقدم شاب على الانتحار بقرية أبو عرصة التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية، لمروره بحالة نفسية ومالية.

وردت معلومات للواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ بانتحار شاب شنقا داخل منزله بقرية أبو عرصة التابعة لمركز شرطة بلقاس.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للمكان وتبين مصرع "عوض ا ا" 37 سنة، داخل غرفة منزله شنقا لمروره بأزمة نفسية نتيجة أزمة مالية يمر بها المتوفى.

وبسؤال ذويه، أقروا أنه متزوج ويعول طفلين ويمر بأزمة مالية أثرت على حالته النفسية والعصبية والتي دفعته للانتحار شنقا.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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