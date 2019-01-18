» ضيفة "تامر أمين" تصدمه على الهواء

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تانيا قسيس

أدت السوبرانو العالمية، تانيا قسيس، التي شاركت في افتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، أغنية "أنا قلبي دليلي" الشهيرة للفنانة ليلى مراد، على الهواء مباشرة. 

وتسبب أداء "قسيس"، خلال لقائها مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية ، في صدمة مقدم البرنامج، الإعلامي تامر أمين، الذي ظل صامتًا للحظة ثم صفق لها في الأستوديو، مؤكدا أن صوتها الرائع أصابه بحالة من الصدمة. 

وشاركت "قسيس"، مع مطربين آخرين في الحفل الفني الذي أقيم في افتتاح مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة. 

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