شاهد.. لقاء غرفة السياحة والوطنية للحج والعمرة

18 يناير 2019 - 11:11 ص

من منطلق التعاون والتنسيق المستمر بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لشركات السياحة واللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية ممثلة للمؤسسات والشركات خدمات المعتمرين السعودية

فقد تم عقد لقاء مشترك بين الطرفين وذلك بمقر غرفة شركات السياحة بالقاهرة علي مدار يومين بحضور كل من باسل السيسى - نائب رئيس غرفة شركات السياحة وعلاء الغامرى, احمد ابراهيم, يسرى السعودى وعلى المانسترلى أعضاء مجلس الإدارة عن الجانب المصرى.

وعبد الله قاضى نائب رئيس اللجنة الوطنية و محمد الهباش , محمد الانصارى وحاتم العوضى أعضاء اللجنة الموقرة عن الجانب السعودي، حيث تم تبادل وجهات النظر والتشاور واتخاذ القرارات في موضوعات العمل التى تخص صالح الطرفين بما يحقق نقله إضافية في خدمة المعتمرين بما يوفر رحلة مميزة له.

كما تطرق النقاش إلي القوانين والضوابط الموضوعه من قبل الدولتين والعمل علي تطبيقها والالتزام بها بما يحقق صالح المعتمرين والمؤسسات والشركات القائمه علي خدمتهم.

بالإضافة إلي تبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة والتى من خلالها يمكن تخطيط المواسم القادمة طبقا لرؤية الحكومتين المصرية والسعودية وتم طرح موضوع السياحة البينيه احد اهم اهداف الطرفين لتنميتها وتقديم التسهيلات التي تدعمها وتجعلها تكون احد ركائز التعاون.

وعلي جانب آخر فقد تم النظر في الخلاف القائمة بين شركات السياحة المصرية العاملة في العمرة ونظيرتها السعودية وذلك في إطار العلاقات المتينة الممتدة منذ سنوات بين الغرفة واللجنة الوطنية.

وبحثت اللجنة على مدار يومين متتاليين مع كافة الأطراف الموضوعات المعلقة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين خلال موسم العمرة الماضي ونجحت اللجنة المشتركة في حل وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وذلك نتيجة العلاقة القوية التي تربط شركات السياحة المصرية بالوكلاء السعوديين والتي ساهمت في نجاح مواسم العمرة خلال السنوات الماضية.



