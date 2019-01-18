"مدبولي" في وداع "سلفاكير" بعد انتهاء زيارته لمصر

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ودع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس جنوب السودان، سلفاكير، بمطار القاهرة، صباح اليوم الجمعة، بعد انتهاء زيارته لمصر والتي بدأت أمس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل الرئيس سلفاكير أمس بقصر الاتحادية، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات على مستوى القمة، بحثا خلالها تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الزيارة، دعا الرئيس سلفاكير، الرئيس السيسي، إلى زيارة جنوب السودان، وهو ما قابله الرئيس السيسي، بالترحيب وقال إنه يتطلع إلى هذه الزيارة.


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