» تاجر سيارات: "مستعدين نبيع بأي سعر"

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السيارات

شريف عامر

ام بى سى مصر


أكد تاجر سيارات مستعملة، أنهم يعانون من حالة من الركود في الشراء وذلك عقب الإعلان عن إلغاء الضرائب على السيارات الأوروبية.

ودعا "التاجر"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المواطنين لشراء السيارات المستعملة حتى يعوضوا الخسارة التي نالت منهم. 

وقال "التاجر": "مستعدون إننا نخسر في ثمن السيارات بس الناس تيجي تشتري، عاوزين الناس تشتري بأي رقم بس نعوض الخسارة اللي تعرضنا لها". 

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