» "بوتفليقة" علي موعد مع الولاية الخامسة بـ"الجزائر"

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أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الجمعة، أن موعد الانتخابات الرئاسية تم تحديده ليكون في 18 أبريل القادم.

وكانت قد جرت عدة تكهنات تفيد بتأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر، فيما يجري الحديث عن إمكانية ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وكان وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، قد أعلن بالأمس، أن الأدارة جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بتسخير كل الامكانيات البشرية والمادية.

وقال بدوي، في ندوة صحفية نشطها على هامش احياء اليوم الوطني للبلدية، إن الادارة جاهزة لتنظيم العملية الانتخابية للرئاسيات مضيفا أن تجربة الادارة المركزية والمحلية تمكنها من توفير كل الامكانيات البشرية والمادية لتنظيم هذه العملية الانتخابية بعد قرار استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يخضع لصلاحياته.


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