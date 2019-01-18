تفاصيل وفاة شاب بعد ساعتين من خطوبته

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وفاة شاب بعد خطوبته

وفاة مهندس

لم يكن يدرى المهندس خالد خيرى، 26 سنة أن تنتهى حياته بعد خطبته بساعتين فى حادث أليم على الطريق الدولى الساحلى بنطاق البرلس.

ساعات قضاها صاحب العشرين من عمره بجوار خطيبته التى اختارها قلبه لإتمام حياته معها إلًا أن القدر كان له رأيًا آخر عندما ودع الشاب ليلة خطبته التى حضرها الأهل والمقربين، بمحافظة دمياط، موطن العروس، لكن سرعان ما انقلبت تلك الفرحة لحزن وصدمة عند علم الأهل والمدعوين بوفاة العريس في حادث أليم عقب مغادرته الحفل بحوالي ساعتين أثناء عودته إلى بلدته بقرية الشمارقة بكفر الشيخ.

يتذكر أصدقاء المهندس الشاب الأيام الأخيرة قبل وفاته عندما روى لهم أن عددًا من الأموات يزورونه أثناء نومه وخاصة الأهل، وحنينها شعر بانقباض فى الصدر وتأكد أن شيئًا سيحدث له.

يقول أصدقاء الراحل إنه عقب إتمام خطوبته عاد استقل سيارته بمفرده، ففوجئوا بسيارة تنقلب على الطريق الدولي الساحلي وسط الزراعات حتى أصطدمت في نخلة، وبقربهم منها تبين لهم أنها تخص صديقهم العريس، شاهدوه حينها خارجها على الأرض حتى حضرت سيارة الإسعاف وحاول المسعف تضميد الجروح التي تعرض لها وإنقاذ حياته وبعدها نقله لمستشفى بلطيم المركزي وبعد وصوله كانت قضاء الله نفذ وتوفي.


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