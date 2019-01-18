قرض بـ170 مليون دولار لـ"أوراسكوم"

18 يناير 2019 - 01:02 م

وقع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك"، اليوم الجمعة، اتفاقية لإنهاء تسهيلات قرض بـ170 مليون دولار إلى شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

وقال الدكتور بانديكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك أن القرض سيتم انهاء تسهيلاته لمساعدة الشركة على توسيع أنشطتها الإفريقية وفقا لإستراتيجيتها فى المدى القصير والمتوسط.

وأضاف في حديثه خلال حفل التوقيع ، إن الإتفاقية تعد جزءًا من جهود البنك الرامية إلى تعزيز الاستثمارات داخل البلدان الإفريقية ضمن اتفاق دعم التجارة الداخلية بين دول القارة.

تابع "أوراما": إن هذه الصفقة تمثل فرصة مهمة للاستثمارات الهادفة إلى تعزيز الشركات في جميع أنحاء أفريقيا ، وزيادة طاقتها الإنتاجية، وإنتاج صادرات عالية الجودة من خلال إضافة قيمة أفضل، لا سيما في قطاع التجهيز الزراعي.

أشار أن اتفاقية التمويل تتوافق مع الإصلاحات الجارية في مجال الاقتصاد الكلي وشبكة الأمان في مصر ، والتي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي في قطاعات محددة ، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية التي لديها سجل مؤكد في خلق الوظائف والحد من الفقر.

وقال رئيس البنك إن الاتفاقية ستقيم شراكة استراتيجية طويلة الأجل بين أفريكسيم بنك وأوراسكوم ، واصفا "الأخيرة" باعتبارها واحدة من الشركات القابضة الأكثر نجاحا وتنوعا في منطقة شمال أفريقيا.

وأضاف: "إن تعاوننا يفتح إمكانات مؤسستينا لتعزيز علاقتهما وتعاونهما المتبادل من أجل تقديم مساهمات كبيرة نحو إطلاق الإمكانات الكاملة للاستثمار داخل إفريقيا".

وفي سياق متصل أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ، إن التركيز الرئيسي للشركة على الاستثمار في أفريقيا حالياً ، مضيفاً أن القارة سوف تحقق تقدماً فقط إذا حدث نمو في التجارة والاستثمار.

أضاف ، إن الأمر متروك للأفريقيين للعمل معا من أجل هذا الهدف. ، موضحا أن أوراسكوم ستقوم باستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية التي يقدمها " أفريكسيم بنك" في بلدان مثل رواندا وتوجو وإريتريا ونيجيريا.

وأثنى ساويرس على " أفريكسيم بنك" واستجابته السريعة في معالجة الصفقة والحرفية والتفاني اللذين أظهرهما فريق البنك.

رافق ساويرس لحضور حفل التوقيع تامر المهدي ، الرئيس التنفيذي. وخالد الليثي ، المدير المالي لشركة أوراسكوم للاستثمار.