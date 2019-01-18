  • الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:23 م
بحث متقدم
الفنان الراحل سعيد عبدالغني

حقيقة وصية سعيد عبدالغني التبرع بـ17 مليون جنيه

اللواء ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

ضيف "إكسترا نيوز": "هقطع رقبتكم"

تراجع أرباح أوراسكوم كونستراكشون إلى 22.4%

قرض بـ170 مليون دولار لـ"أوراسكوم"

رئيس الوزراء

5 شائعات والحكومة ترد

بوتفليقة يزيل الغموض: الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد

بوتفليقة يزيل الغموض: الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد

وفاة شاب

تفاصيل وفاة شاب بعد ساعتين من خطوبته

المحافظين

لجنة "المرأة" بالمحافظين: ورش عمل تمكين سياسي ودعم قانوني ونفسي للنساء

العمر الحقيقي للفنانة رانيا يوسف

شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة من حمام السباحة

الاهلي

الموعد والقنوات الناقلة للأهلي وشباب الساورة الجزائري

فرض عقوبات جديدة على 9 قيادات سورية

فرض عقوبات جديدة على 9 قيادات سورية

لجنة "المرأة" بالمحافظين: ورش عمل تمكين سياسي ودعم قانوني ونفسي للنساء

آخر الأخبار

المحافظين
المحافظين

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«المحافظين» يصدر قرارًا بتشكيل لجنة المرأة المركزية برئاسة داليا فكري

#

المالية تعرض خطتها لخفض الدين العام

#

لجنة العمال بحزب المحافظين تفند بنود قانون العمل

#

الكويت تمنع نساء 3 دول من دخول أراضيها

المجتمع المدني

المحافظين

تمكين المراة

وضعت لجنة المرأة المركزية بحزب المحافظين خطتها النصف سنوية، في اجتماعها الثاني وكان من أولوياتها التمكين السياسي والاقتصادي للنساء.

وأكدت داليا فكري، رئيس لجنة المرأة المركزية، أن أهداف اللجنة المركزية يتوافق مع رؤية الحزب وتوجهاته المعلنة تجاه تمكين النساء ودعمهم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وذلك عن طريق تنظيم عدد من حلقات النقاش حول القوانين المنظورة أمام مجلس النواب وتقديم توصيات الحزب في هذا الشأن بعد المناقشة المجتمعية مع كل الأطراف وقد راعى الحزب ضرورة التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ووضع أسس يمكن تحقيقها على ارض الواقع.

وأشارت فكري، إلي  أنه تم عمل حلقة نقاش عن اشكاليات التقاضي في قانون التحرش وجاري الخروج بمقترح فعال سيتم تقديمه لمجلس النواب بعد انتهاء بيت الخبرة من دراسته، مؤكدة أن الحزب كان قد وضع توصياته في دراسة أقرها بيت الخبرة من قبل ولكن رأى ضرورة الاستماع للتجارب الحياتية وطرق التقاضي التي سلكتها منظمات المجتمع المدني وتضمينها في توصياته.

كما أعلنت رئيس اللجنة المركزية، أن الحزب بصدد تنظيم ورش عمل تمكين سياسي يحاضر فيها أعضاء اللجنة المركزية هدى يحيي و غادة الدجوي، ودعم نفسي وأسري وعلاقات أسرية للمتزوجات وللأمهات يحاضر فيها غادة الريميلي وميار وهبة، ودعم قانوني للنساء في قضايا الأسرة يحاضر فيها محمود سلامة، وورش محو أمية وتدريبات مشروعات انتاجية وصغيرة يحاضر فيها لبنى الشافعي، وزينب عادل.

وأوضحت فكري، أن الحزب يعمل لتفعيل المشاركة المجتمعية بين جميع أعضائه وكوادره مرورا بتعميق التواصل بين أمانات المرأة بالمحافظات للوصول بتلك التدريبات والورش لأكبر عدد ممكن من المواطنين المهتمين بتلك التدريبات، وذلك في إطار تحقيق رؤية الحزب وأهدافه المنشودة.


تقييم الموضوع:
بالصور.. لجنة "المرأة" بالمحافظين: ورش عمل تمكين سياسي ودعم قانوني ونفسي للنساء بالصور.. لجنة "المرأة" بالمحافظين: ورش عمل تمكين سياسي ودعم قانوني ونفسي للنساء بالصور.. لجنة "المرأة" بالمحافظين: ورش عمل تمكين سياسي ودعم قانوني ونفسي للنساء بالصور.. لجنة "المرأة" بالمحافظين: ورش عمل تمكين سياسي ودعم قانوني ونفسي للنساء


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة الفنان سعيد عبد الغنى بعد صراع مع المرض
» حقيقة منع "سما المصري" من دخول الكويت
» السفارة الأسترالية بالقاهرة تدعو 75 شابًا لزيارة قناة السويس
» حقيقة إلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد
» معلومات تهمك عن طقس الأسبوع المقبل
» شاهد.. آخر ظهور للفنان الراحل سعيد عبدالغني
» تاجر سيارات: "مستعدين نبيع بأي سعر"
» "بوتفليقة" علي موعد مع الولاية الخامسة بـ"الجزائر"
» تفاصيل.. الأيام الأخيرة في حياة "عبدالغني" قبل رحيله
» ضيفة "تامر أمين" تصدمه على الهواء
» استخدام كاميرات لكشف الأشخاص غير المشجعين بالمباريات

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:02 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي