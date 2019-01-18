لجنة "المرأة" بالمحافظين: ورش عمل تمكين سياسي ودعم قانوني ونفسي للنساء

18 يناير 2019 - 01:05 م

وضعت لجنة المرأة المركزية بحزب المحافظين خطتها النصف سنوية، في اجتماعها الثاني وكان من أولوياتها التمكين السياسي والاقتصادي للنساء.

وأكدت داليا فكري، رئيس لجنة المرأة المركزية، أن أهداف اللجنة المركزية يتوافق مع رؤية الحزب وتوجهاته المعلنة تجاه تمكين النساء ودعمهم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وذلك عن طريق تنظيم عدد من حلقات النقاش حول القوانين المنظورة أمام مجلس النواب وتقديم توصيات الحزب في هذا الشأن بعد المناقشة المجتمعية مع كل الأطراف وقد راعى الحزب ضرورة التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ووضع أسس يمكن تحقيقها على ارض الواقع.

وأشارت فكري، إلي أنه تم عمل حلقة نقاش عن اشكاليات التقاضي في قانون التحرش وجاري الخروج بمقترح فعال سيتم تقديمه لمجلس النواب بعد انتهاء بيت الخبرة من دراسته، مؤكدة أن الحزب كان قد وضع توصياته في دراسة أقرها بيت الخبرة من قبل ولكن رأى ضرورة الاستماع للتجارب الحياتية وطرق التقاضي التي سلكتها منظمات المجتمع المدني وتضمينها في توصياته.

كما أعلنت رئيس اللجنة المركزية، أن الحزب بصدد تنظيم ورش عمل تمكين سياسي يحاضر فيها أعضاء اللجنة المركزية هدى يحيي و غادة الدجوي، ودعم نفسي وأسري وعلاقات أسرية للمتزوجات وللأمهات يحاضر فيها غادة الريميلي وميار وهبة، ودعم قانوني للنساء في قضايا الأسرة يحاضر فيها محمود سلامة، وورش محو أمية وتدريبات مشروعات انتاجية وصغيرة يحاضر فيها لبنى الشافعي، وزينب عادل.

وأوضحت فكري، أن الحزب يعمل لتفعيل المشاركة المجتمعية بين جميع أعضائه وكوادره مرورا بتعميق التواصل بين أمانات المرأة بالمحافظات للوصول بتلك التدريبات والورش لأكبر عدد ممكن من المواطنين المهتمين بتلك التدريبات، وذلك في إطار تحقيق رؤية الحزب وأهدافه المنشودة.