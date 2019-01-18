  • الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:11 م
بحث متقدم
الافتاء

"الإفتاء": مفاجآت عن فتاوى الطلاق والفراش في هذا الموعد

فلسطيني يرفض عرضا إسرائيليا بـ 100 مليون دولار

فلسطيني يرفض عرضًا إسرائيليًا بـ100 مليون دولار

الفنان الراحل سعيد عبدالغني

حقيقة وصية سعيد عبدالغني التبرع بـ17 مليون جنيه

البرادعي

"البرادعي": نعيش في منطقة الوطن العربي بلا حقوق لـ"الإنسان"

اللواء ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

ضيف "إكسترا نيوز": "هقطع رقبتكم"

العمر الحقيقي للفنانة رانيا يوسف

شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة من حمام السباحة

صورة الخبر

الإذاعة الأمريكية: الإضراب يهدد تونس.. تعرف علي السبب

ثوار 25 يناير

"نافعة" يوجه رسالة لقوى الثورة في ذكرى 25 يناير

صورة من الفيديو

والدة "مالك" تكشف تفاصيل انتصاره على السرطان

تراجع أرباح أوراسكوم كونستراكشون إلى 22.4%

قرض بـ170 مليون دولار لـ"أوراسكوم"

القوى العاملة تنتصر للعمال المصريين بالأردن

الحياة السياسية

سعفان
وزير القوى العاملة

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"القوى العاملة": استئناف مهام 920 عاملًا بـ"سيجما"

#

تصريح مفاجيء و غير متوقع من "وزير القوى العاملة" عن قطر

#

"القوى العاملة": 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن خلال أكتوبر

#

"سعفان" يعتذر عن حضور اجتماع مجلس النواب

محمد سعفان

وزارة القوى العاملة

هيثم سعد الدين

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، قام بتسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية، لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى للمكتب بشأنها، وبلغت 3453 دينارَا أردنيًا، أي ما يوازي 86 ألفا و325 جنيهًا مصريًا، منهم 17 ألفا و575 جنيها تعويضات ورواتب تقاعدية.

وأضاف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في بيان للوزارة اليوم إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بعمان بمتابعة مستحقات العمال التي تقدموا بشكواهم في هذا الشأن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتابع هيثم أنه بالتواصل مع المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، أكد أن المكتب قام بالتفاوض مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم وتم حل مشكلاتهم.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. نجلة رئيس دولة عربية ترتدي فستان رانيا يوسف
» "الإفتاء": مفاجآت عن فتاوى الطلاق والفراش في هذا الموعد
» «الجبلاية» تطلب تقديم موعد انطلاق أمم إفريقيا 2019
» مفاجأة.. زوجة سعيد عبدالغني شقيقة فنانة راحلة
» شاهد.. اللقطات الأولى من موقع حادث زوج الأميرة إليزابيث
» "داعش" يصدر كتابًا لاستقطاب أعضاء بفكر جديد
» "الاستثمار" تصدر لائحة إدارة المناطق الحرة الجديدة
» حريق هائل في سوق الملابس الجاهزة في البدرشين
» القوى العاملة تنتصر للعمال المصريين بالأردن
» مصابو الأهلي يواصلون تدريباتهم بـ«الجيم»
» وفاة الفنان سعيد عبد الغنى بعد صراع مع المرض

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • مغرب

    05:22 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي