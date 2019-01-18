» القوى العاملة تنتصر للعمال المصريين بالأردن

18 يناير 2019 - 01:45 م

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، قام بتسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية، لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى للمكتب بشأنها، وبلغت 3453 دينارَا أردنيًا، أي ما يوازي 86 ألفا و325 جنيهًا مصريًا، منهم 17 ألفا و575 جنيها تعويضات ورواتب تقاعدية.

وأضاف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في بيان للوزارة اليوم إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بعمان بمتابعة مستحقات العمال التي تقدموا بشكواهم في هذا الشأن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتابع هيثم أنه بالتواصل مع المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، أكد أن المكتب قام بالتفاوض مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم وتم حل مشكلاتهم.



