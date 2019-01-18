  • الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:11 م
بحث متقدم
الافتاء

"الإفتاء": مفاجآت عن فتاوى الطلاق والفراش في هذا الموعد

فلسطيني يرفض عرضا إسرائيليا بـ 100 مليون دولار

فلسطيني يرفض عرضًا إسرائيليًا بـ100 مليون دولار

الفنان الراحل سعيد عبدالغني

حقيقة وصية سعيد عبدالغني التبرع بـ17 مليون جنيه

البرادعي

"البرادعي": نعيش في منطقة الوطن العربي بلا حقوق لـ"الإنسان"

اللواء ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

ضيف "إكسترا نيوز": "هقطع رقبتكم"

العمر الحقيقي للفنانة رانيا يوسف

شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة من حمام السباحة

صورة الخبر

الإذاعة الأمريكية: الإضراب يهدد تونس.. تعرف علي السبب

ثوار 25 يناير

"نافعة" يوجه رسالة لقوى الثورة في ذكرى 25 يناير

صورة من الفيديو

والدة "مالك" تكشف تفاصيل انتصاره على السرطان

تراجع أرباح أوراسكوم كونستراكشون إلى 22.4%

قرض بـ170 مليون دولار لـ"أوراسكوم"

المشاط تجتمع مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية

آخر الأخبار

المشاط
المشاط

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

قطر تكشف موقفها من عودة سفارتها لسوريا

#

وزيرة السياحة تلتقي وفد الشباب الياباني بحضور وزير الآثار

#

القوات البحرية تنفذ تدريبات مع القوات البريطانية والإيطالية

#

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق البحر المتوسط

المشاط

الغوض

الانشطة البحرية

اجتمعت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بـ هشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، وبحضور سراج سعد الدين مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وغرفة الغوص خلال الفترة المقبلة.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط الاجتماع بالإشارة إلى أهمية التعاون بين الوزارة والغرفة خلال الفترة المقبلة لتطوير قطاع الغوص والأنشطة البحرية بما يساهم في تحقيق رؤية الوزارة للتنمية السياحية المستدامة ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة والتي من بينها الحفاظ على البيئة والحياة تحت الماء.

ومن جانبه قدم هشام جبر بعض المقترحات لتطوير قطاع الغوص والأنشطة البحرية بما يتماشى مع خطة الإصلاح الهيكلى التي وضعتها الوزارة، وبما يعمل على تيسير إجراءات العمل في هذا المجال.

وتناول الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ بعض الضوابط المنظمة للعمل فى مجال الغوص ليتم تطبيقها بشكل مؤسسي بما يضمن سلامة البيئة البحرية وإتباع الإرشادات السليمة، كما تم مناقشة سبل التعاون في مجال التدريب لإعداد وتنفيذ برنامج تدريب شامل لجميع العاملين فى هذا النشاط لضمان إلمام جميع العاملين بمتطلبات الحفاظ على البيئة البحرية ومنع الممارسات الخاطئة مع السائح والحياة البحرية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ عدد من التدريبات بالتعاون مع غرفة الغوص لعدد 1500 شخص من العاملين بمراكب السفارى بجميع التخصصات، وكذلك 450 من مرشدى الغوص لمدة يوم واحد على مدار 3 أشهر بداية من النصف الثانى من الشهر الجارى وحتى شهر مارس القادم، وذلك بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء على يد خبراء متخصصين فى هذا المجال.



تقييم الموضوع:
شاهد.. المشاط تجتمع مع رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية لمناقشة أوجه التعاون شاهد.. المشاط تجتمع مع رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية لمناقشة أوجه التعاون شاهد.. المشاط تجتمع مع رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية لمناقشة أوجه التعاون


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. نجلة رئيس دولة عربية ترتدي فستان رانيا يوسف
» "الإفتاء": مفاجآت عن فتاوى الطلاق والفراش في هذا الموعد
» «الجبلاية» تطلب تقديم موعد انطلاق أمم إفريقيا 2019
» مفاجأة.. زوجة سعيد عبدالغني شقيقة فنانة راحلة
» شاهد.. اللقطات الأولى من موقع حادث زوج الأميرة إليزابيث
» "داعش" يصدر كتابًا لاستقطاب أعضاء بفكر جديد
» "الاستثمار" تصدر لائحة إدارة المناطق الحرة الجديدة
» حريق هائل في سوق الملابس الجاهزة في البدرشين
» القوى العاملة تنتصر للعمال المصريين بالأردن
» مصابو الأهلي يواصلون تدريباتهم بـ«الجيم»
» وفاة الفنان سعيد عبد الغنى بعد صراع مع المرض

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • مغرب

    05:22 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي