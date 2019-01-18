نجم منتخب اليد.. يوجه رسالة للجماهير المصرية

وجه نجم منتخب مصر لكرة اليد، أحمد الأحمر رسالة للجماهير المصرية، طالبا منهم الدعاء بالتوفيق في المباريات القادمة.
وقال الأحمر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة، "تويتر"، "الحمد لله علي وجودنا في الدور الثاني وسط اقوي 12 منتخب في العالم، دعواتكم في الماتشات القادمة"
وصعد المنتخب الوطني، للدور الثاني من بطولة العالم المقامة حاليا في الدنمارك، بعد الفوز في أخر مباريات المجموعة الرابعة، على نظيره الأنجولى بنتيجة 33 / 28.
وحقق منتخب مصر، بقيادة مديره الفنى الأسبانى ديفيد ديفيز التعادل مع المجر فى الجولة الماضية بنتيجة 30 / 30 بعدما نجح فى الفوز على الأرجنتين فى ثالث الجولات بنتيجة 22 / 20، بينما خسر فى لقاءين فى إنطلاقة المونديال أمام السويد 27 / 24 ثم قطر 28 / 23 على التوالى .