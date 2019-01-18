التشكيل المتوقع لـ«الدراويش» في مواجهة الأفريقي

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فريق

تشكيل

الإسماعيلي

دورى ابطال

سوميدر

استقر البلجيكي سيدومير، المدير الفني للإسماعيلي، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأفريقى التونسى، والمقرر لها السادسة مساء اليوم على إستاد الإسماعيلية.

ويبدو التشكيل المتوقع للدراويش أمام الأفريقى كالتالى:

حراسة المرمى.. محمد فوزى

خط الدفاع.. طارق طه - باهر المحمدى - ريتشارد بافور - أسامة إبراهيم

خط الوسط.. عماد حمدى - محمود عبد العاطى "دونجا"- عبد الرحمن مجدى - محمد صادق – شيلونجو.

وفى الهجوم.. أودا مارشال.



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