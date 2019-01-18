"البرادعي": نعيش في منطقة الوطن العربي بلا حقوق لـ"الإنسان"

عمرو محمد
سخر الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، من وضع العرب في أوطانهم، مؤكدًا أن المنطقة العربية بلا "حقوق للإنسان".
وقال في تغريدة له على "تويتر": "عندما يسألك أحدهم هل لمنطقتنا أية "خصوصية" بالنسبة لحقوق الإنسان أو نظام الحكم أجبه (لا) قولاً واحداً".
وتابع: "حقوق الإنسان عالمية التطبيق وليس من بينها القمع أو الفقر أو الجهل؛ وأنماط الحكم الرشيد يعرفها الجميع وليس من بينها الحكم حتى النفس الأخير".
واختتم تغريدته متسائلًا: "ثم يسألون لماذا تنتفض الشعوب؟".
وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "البرادعي" حيث قال جمعة عزب: "إقامة دولة العدل ليس بالمستحيل، ولكن ليس هناك إرادة لفعل ذلك!، الشعوب تتطلع إلى الحرية".
وأضاف آخر:" قد تكون أنت أحد الحكام الذين تنتقدهم لو قُدر وأصبحت حاكمًا".
وتحتفل مصر بذكرى مرور 8 سنوات علي ثورة يناير المجيدة التي أطاحت بالرئيس "المخلوع" حسني مبارك.
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