» شاهد.. اللقطات الأولى من موقع حادث زوج الأميرة إليزابيث

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو من موقع الحادث المروري الذي تعرض له زوج الملكة البريطانية إليزابيث، الأمير فيليب دوق أدنبرة.

واصطدمت سيارة الأمير فيليب، الذي يبلغ من العمر 97 عامًا، بأخرى على الطريق بالقرب من مزرعة ساندرينجهام شرقي إنجلترا، ولم يتعرض لأي إصابات، وفقًا لما ذكرته القناة.