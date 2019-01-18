» "الإفتاء": مفاجآت عن فتاوى الطلاق والفراش في هذا الموعد

18 يناير 2019 - 02:43 م

فجر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، مفاجأة مدوية عن عدد الفتاوى، التي تصلهم خلال شهر واحد، تخص الطلاق فقط، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، حيث قال، إن الدار تستقبل 6 آلاف فتوى شهريًا بينها 4800 على الأقل تخص الطلاق، بنسبة 70% وهو أمر مفزع، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء مؤسسة تهدف للتوعية.

وأضاف "الورداني"، أنه لا يوجد نسبة كبيرة في فتاوى الفراش؛ لأن المصريين لا يذكرونها مباشرة ولكن وحدة الإرشاد الأسري تعلم ذلك.

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