الكهرباء تنهي حياة 3 أطفال بالقنطرة

18 يناير 2019 - 05:50 م

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفلة 8 سنوات وأصيب آخرون، بسبب صعق كهربائي أثناء إنهاء بعض الأعمال بأرض زراعية بالكيلو 14 بمركز ومدينة القنطرة غرب.

تلقي اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد ياسر عبد الرحيم رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة شمال الإسماعيلية بمصرع 3 أشخاص بينهم طفلة وإصابة آخرين بسبب الصعق الكهربائي بأرضهم الزراعية بالكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب.

وانتقل الرائد محمد ثروت رئيس مباحث مركز القنطرة غرب وتبين من المعاينة الأولية مصرع الطفلة داليا سعيد سلامة 8 سنوات وسوسن سليمان 26 عامًا وسلامة سعيد سلامة 30 سنة وإصابة سعيد سلامة جودة 55 عامًا بسبب الصعق الكهربائي.

وأشارت التحريات، إلي أنه أثناء قيام المتوفين والمصاب ببعض أعمال تنظيف الأرض الزراعية الخاصة بهم وقص بعض أشجار المانجو صعقتهم الكهرباء بإحدى كابلات الضغط العالي مما أدي إلى مصرع المتوفين في الحال وتفحم جثثهم.

وأمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بانتقال فريق من نيابة القنطرة غرب لمناظرة جثث المتوفين والتصريح بدفنهم وسؤال المصاب حين تماثله للشفاء وتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث وكابل الكهرباء لمعرفة أسباب وقوع الحادث.