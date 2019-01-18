سقوط ريشة وصديقه وبحوزتهما سيارة مسروقة

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سيارة مسروقة

ضبط. لصين

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية, من ضبط عاطلين بحوزتهما سيارة مسروقة أثناء قيامهما بعرضها للبيع بسعر بخس، بأحد معارض السيارات بقها

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية, تلقي إخطارًا من المقدم محمد السعيد رئيس مباحث قسم قها بورود اتصال تليفوني من أحد المصادر السرية مفاده قيام شخصين مجهولين بعرض سيارة ماركة بريليانس موكا موديل 2015 رمادي اللون بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص للبيع بأحد معارض السيارات بثمن بخس

انتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، إلى مكان البلاغ، وأمكن ضبطهما والسيارة بالقرب من أحد معارض السيارات بمدينة قها وتبين أنهما كلا من "إسلام خ ع وشهرته "ريشة" عاطل و"حسن س ح" 29 عاطل

وبالكشف الفني على السيارة ورفع بصمتى الشاسية والموتور تبين أنها تحمل لوحات معدنية رقم س ج طـ 9873، المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 69204 لسنة 2018م جنح قسم الهرم – أمن الجيزة بتاريخ عن بلاغ محمد ع م المقيم ميامي الإسكندرية وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكابهما الواقعة.


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